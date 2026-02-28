Morto in moto a 57 anni | l’addio a Massimo dolore e lacrime in paese

A Ghedi si svolgono oggi i funerali di Massimo Piotti, scomparso a 57 anni in un incidente in moto. La comunità si riunisce per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha perso la vita in modo improvviso e tragico. La cerimonia funebre si svolge nel rispetto del dolore che ha colpito amici e familiari.

A Ghedi è il giorno dell’addio: oggi, sabato 28 febbraio, saranno celebrati i funerali di Massimo Piotti, morto a 57 anni in un drammatico incidente in moto. Operaio metalmeccanico per tutta la vita, era appena andato in pensione. La salma, restituita nei giorni scorsi ai familiari dopo gli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Massimo Tagnin, morto a 57 anni in un terribile incidente in motoReggio Emilia, 20 dicembre 2025 – Un tragico incidente frontale fra auto e moto nel pomeriggio è costato la vita a un uomo di 57 anni. Addio a Massimo, morto tragicamente in moto: le lacrime di genitori e amiciSono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita il 57enne Massimo Piotti, residente a Ghedi ma... Una raccolta di contenuti su Morto. Temi più discussi: Grave incidente in moto: morto Davide Barbieri, aveva appena 17 anni; Terribile schianto: muore motociclista dopo l'impatto con un'auto; Perde il controllo della moto: 36enne morto in strada a Castenaso; Mattia Giannico muore a 36 anni nelI’incidente in moto a Castenaso. Paolo Sorci morto in moto a 50 anni vicino Roma, tornava a casa: lascia 2 figli. Rugby tuscolano sotto chocUn'altra vita spezzata in seguito a un terribile incidente stradale. La comunità di Frascati piange la morte di Paolo Sorci, 50 anni e tuscolano doc, che nella serata di ... ilmessaggero.it Tragico incidente a Cremona, morto un ragazzo di 18 anni: chi era la vittimaTragico incidente a Cremona in via Sesto: morto un giovane motociclista di 18 anni, dinamica dello schianto e indagini in corso. notizie.it I principali errori commessi che avrebbero contribuito al fallimento dell'operazione di trapianto del piccolo Domenico, il bimbo col cuore “bruciato”, morto dopo 60 giorni di calvario - facebook.com facebook Bimbo morto giù dalle scale,l’autopsia non scioglie i dubbi x.com