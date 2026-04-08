Addio a Giovanni Iaccarino | il maestro dei porti liguri se n’è andato

È deceduto a Sorrento il comandante Giovanni Iaccarino, noto come pilota emerito dei porti di Vado e Savona. Figura di rilievo nel settore marittimo italiano, Iaccarino si è spento all'età avanzata, lasciando un vuoto tra gli operatori portuali e le comunità che ha servito nel corso della sua lunga carriera. La sua morte ha suscitato cordoglio tra chi lavora nel mondo della marineria e delle attività portuali.

Il mondo della marineria italiana piange la scomparsa del comandante Giovanni Iaccarino, Pilota Emerito dei porti di Vado e Savona, avvenuta a Sorrento. La notizia colpisce profondamente la comunità portuale ligure, che perde un punto di riferimento tecnico e umano dopo una carriera dedicata al mare. L’eccellenza professionale di Iaccarino è sancita da un percorso iniziato presso l’Istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento. Già a 28 anni, il comandante si distingueva tra i più giovani esperti d’Italia nel comando di navi su rotte oceaniche, anticipando una traiettoria di successo basata su competenza e rigore. Un pilastro per l’economia e la sicurezza dei porti liguri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Giovanni Iaccarino: il maestro dei porti liguri se n’è andato Leggi anche: “Se n’è andato un maestro”. Cinema italiano in lutto: morto a 89 anni “Se n’è andato”. Televisione in lutto, addio al grande attoreSi è spento all’età di 95 anni un attore molto amato dal pubblico televisivo, una presenza familiare per milioni di spettatori grazie a un ruolo...