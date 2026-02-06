Se n’è andato Televisione in lutto addio al grande attore

Si è spento all’età di 95 anni uno degli attori più amati dal pubblico televisivo. La sua presenza, anche se in un ruolo secondario, è rimasta impressa a milioni di spettatori, diventando un’icona di una delle sitcom più famose degli ultimi anni. La notizia ha colpito molti, che ricordano con affetto il suo sorriso e la sua lunga carriera.

Si è spento all'età di 95 anni un attore molto amato dal pubblico televisivo, una presenza familiare per milioni di spettatori grazie a un ruolo secondario ma diventato iconico in una delle sitcom più celebri della storia recente. La notizia della morte, avvenuta diverse settimane fa, è stata resa pubblica solo ora per ragioni di riservatezza, nel rispetto della volontà della famiglia. L'attore è deceduto lo scorso 19 gennaio a Camarillo, in California. Secondo quanto riportato da Variety, la causa del decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

