Se n’è andato un maestro Cinema italiano in lutto | morto a 89 anni

Il cinema italiano piange la scomparsa di un grande maestro, morto a 89 anni per cause legate a problemi di salute. La sua morte, annunciata ieri, lascia un vuoto in un settore che ha attraversato decenni di cambiamenti e innovazioni. È stato un punto di riferimento per generazioni di artisti e spettatori, anche se spesso rimaneva dietro le quinte. La notizia ha fatto il giro di tutto il mondo del cinema, portando alla memoria le sue opere più amate.

Ci sono notizie che arrivano in silenzio, ma ti restano addosso. Perché riguardano qualcuno che, magari, non hai mai visto davvero in faccia eppure hai sentito mille volte. E all’improvviso ti accorgi che un pezzo della tua memoria, del tuo cinema, delle tue serate davanti alla tv. aveva un suono preciso. È il suono di quelle frasi pronunciate con intensità, dei sussurri nei momenti più drammatici, delle battute dette con ironia perfetta. Una presenza costante, discreta, quasi invisibile, capace però di entrare in casa di tutti e di diventare famiglia. E oggi il mondo dello spettacolo si ferma, perché quella presenza non c’è più.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Un altro importante protagonista del cinema italiano ci ha lasciato.

Il mondo del cinema internazionale si prepara a ricordare Béla Tarr, regista di grande rilievo e voce unica nel panorama europeo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.