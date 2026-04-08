Nella mattina di martedì 7 aprile 2026, si è spento don Giovanni Lilliu, figura di riferimento per molti giovani e per la comunità cattolica di Sassari. La notizia è stata accolta con dolore dai Salesiani della Sardegna e dalla parrocchia locale. Don Giovanni aveva dedicato gran parte della sua vita alla guida spirituale e all’educazione dei giovani, lasciando un segno importante nel territorio.

La comunità cattolica di Sassari e i Salesiani della Sardegna piangono la scomparsa di don Giovanni Lilliu, avvenuta nella mattina di martedì 7 aprile 2026. Il sacerdote, figura centrale nell’educazione dei giovani sardi, ha lasciato questo mondo durante l’Ottava di Pasqua. Nato ad Arbus il 20 marzo 1945, don Gianni ha iniziato il suo percorso spirituale molto presto, formalizzando il primo impegno religioso nel 1962 presso la località di Lanuvio. Dopo aver completato gli studi in teologia e filosofia e aver vissuto diverse esperienze di tirocinio nelle strutture salesiane, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 1° settembre 1973 proprio nel suo comune di nascita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a don Giovanni Lilliu: guida e mentore dei giovani sardi

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