Da Torino al mondo | chi era Don Giovanni Bosco il santo dei giovani

Da Torino arriva la storia di Don Giovanni Bosco, il sacerdote che ha cambiato la vita di tanti giovani poveri. Nato nel 1815, ha dedicato la sua esistenza a aiutare chi era in difficoltà, creando scuole e posti di lavoro. Ha fondato i Salesiani, un ordine che ancora oggi si impegna a sostenere i giovani più in difficoltà. La sua figura è diventata un esempio di come l’impegno e l’amore possano fare la differenza.

San Giovanni Bosco (1815-1888) è stato un sacerdote e educatore italiano, fondatore dei Salesiani. Dedicò la sua vita ai giovani poveri e abbandonati, offrendo loro istruzione, formazione professionale e un ambiente sano basato su ragione, religione e amorevolezza. Fu canonizzato nel 1934 e viene celebrato il 31 gennaio come patrono della gioventù, degli editori e degli apprendisti. Don Bosco con Domenico Savio e Laura Vicuna (fonte: Vatican News) Giovanni Melchiorre Bosco nacque il 16 agosto 1815 a Becchi, nei pressi di Torino, in un periodo segnato da carestie e povertà. Rimasto orfano di padre a soli due anni, fu cresciuto dalla madre Margherita in condizioni di grande difficoltà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il 31 gennaio si celebra San Giovanni Bosco, noto anche come Don Bosco, una figura importante nella Chiesa cattolica.

Il 18 dicembre ricorda un momento fondamentale nella storia di don Giovanni Bosco e della Congregazione dei Salesiani.

