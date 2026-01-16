Don Giovanni raccontato dai giovani | torna #AperiOpera al Teatro Municipale

Torna #AperiOpera al Teatro Municipale, un’occasione per scoprire Don Giovanni di Mozart attraverso gli occhi dei giovani. Gli studenti del Liceo Respighi di Piacenza interpretano e condividono il personaggio di uno dei titoli più noti dell’opera, offrendo una prospettiva fresca e contemporanea. Un evento che unisce cultura, formazione e arte, permettendo al pubblico di avvicinarsi a un classico in modo originale e accessibile.

È uno dei titoli più celebri della storia dell’opera, un personaggio che ha attraversato i secoli tra letteratura e teatro senza perdere la sua modernità: Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart sarà raccontato attraverso lo sguardo e la creatività degli studenti del Liceo Respighi di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

