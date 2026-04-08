Addio a don Bruno Perazzoli | tra fede filosofia e radici a Piacenza

Nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2026, si è spento a 88 anni Monsignor Bruno Perazzoli, una figura nota nella comunità di San Paolo a Piacenza. La sua morte è stata annunciata ufficialmente dalle autorità ecclesiastiche, che ne hanno comunicato la scomparsa senza ulteriori dettagli. Perazzoli aveva dedicato gran parte della sua vita alla fede, alla filosofia e alle radici culturali della zona.

Monsignor Bruno Perazzoli, figura di riferimento per la comunità di San Paolo a Piacenza, è mancato nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026 all’età di 88 anni. Il sacerdote, noto per il suo profilo intellettuale, ha mantenuto un impegno costante fino ai suoi ultimi giorni. Ha utilizzato i canali social per condividere un messaggio pasquale e ha espresso il desiderio di tornare a Fontana Pradosa, luogo delle sue origini, il 25 marzo per partecipare alla Festa del Mistadello durante l’Annunciazione. Il percorso accademico tra filosofia e insegnamento. La formazione di don Bruno è stata profondamente segnata dallo studio della filosofia e dall’approfondimento del pensiero di Rosmini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a don Bruno Perazzoli: tra fede, filosofia e radici a Piacenza Addio a monsignor Bruno Perazzoli, parroco di San Paolo in cittàÈ deceduto all'età di 88 anni nella mattina dell'8 aprile monsignor Bruno Perazzoli, già parroco di San Paolo in città. Leggi anche: Addio a don Lucio Comellato: tra musica, cultura e fede a Gorizia Addio a monsignor Bruno Perazzoli, parroco di San Paolo in cittàI funerali, presieduti dal vescovo Adriano Cevolotto, si svolgeranno venerdì 10 aprile alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, in città ... ilpiacenza.it È morto a 88 anni don Bruno Perazzoli, storico parroco di San PaoloÈ scomparso monsignor Bruno Perazzoli, storico parroco di San Paolo a Piacenza. Fino all'ultimo giorno, nonostante i numerosi acciacchi, don Bruno è stato ... piacenzasera.it