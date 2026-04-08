Addio a Dario Papaccio oggi i funerali del 39enne morto dopo operazione a tonsille e palato

Oggi si sono tenuti i funerali di Dario Papaccio, il ragazzo di 39 anni deceduto a seguito di complicazioni dopo un intervento alle tonsille e al palato. La sua morte ha lasciato un vuoto nelle comunità di Orvieto e San Lorenzo Nuovo, che si sono radunate per l'ultimo saluto. La vicenda ha avuto risonanza locale, con amici e familiari che hanno partecipato alle cerimonie funebri.