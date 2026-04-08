Addio a Dario Papaccio oggi i funerali del 39enne morto dopo operazione a tonsille e palato
Oggi si sono tenuti i funerali di Dario Papaccio, il ragazzo di 39 anni deceduto a seguito di complicazioni dopo un intervento alle tonsille e al palato. La sua morte ha lasciato un vuoto nelle comunità di Orvieto e San Lorenzo Nuovo, che si sono radunate per l'ultimo saluto. La vicenda ha avuto risonanza locale, con amici e familiari che hanno partecipato alle cerimonie funebri.
Un dolore immenso ha colpito le comunità di Orvieto e San Lorenzo Nuovo per la scomparsa di Dario Papaccio. L'infermiere, di soli 39 anni, è deceduto in seguito a gravi complicazioni cliniche emerse dopo un intervento al palato e alle tonsille eseguito all'ospedale Santa Rosa.Dario era una figura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dario Marini trovato morto dopo una settimana: il giallo del 39enne e l’ipotesi di istigazione al suicidioLa morte di Dario Marini, 39 anni, originario di Padova, resta avvolta da numerosi interrogativi.
Dario Marini trovato morto ad Avio: si chiude nel dolore la settimana di ricerche del 39enne padovanoSi sono spente nella tarda mattinata di domenica le speranze di ritrovare vivo Dario Marini, 39 anni, residente a Chiesanuova, quartiere di Padova.