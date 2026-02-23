Dario Marini trovato morto ad Avio | si chiude nel dolore la settimana di ricerche del 39enne padovano

Dario Marini, 39 anni di Chiesanuova, è stato trovato morto nelle campagne di Avio dopo giorni di ricerche. La sua scomparsa ha preoccupato amici e familiari, che avevano segnalato la sua assenza alla polizia. Le forze dell’ordine hanno individuato il corpo in una zona isolata, senza segni evidenti di violenza. La scoperta ha chiuso una settimana intensa di tentativi di ritrovarlo vivo. La causa della morte resta da stabilire.

Il corpo rinvenuto nelle campagne di Avio. Si sono spente nella tarda mattinata di domenica le speranze di ritrovare vivo Dario Marini, 39 anni, residente a Chiesanuova, quartiere di Padova. Il suo corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Avio, in provincia di Trento, non lontano dal punto in cui nei giorni scorsi era stata localizzata la sua auto. Una notizia arrivata come un colpo secco alla comunità padovana, che da una settimana seguiva con apprensione gli sviluppi delle ricerche. Il ritrovamento nelle campagne di Avio. Il corpo del 39enne è stato individuato dai vigili del fuoco in un’area rurale del territorio di Avio, a breve distanza dal cimitero di Sabbionara, dove era stata trovata parcheggiata la sua Fiat 500 L bianca in via Pozza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Dario Marini lavorava nell’azienda di famiglia, attiva nel settore dei lavori stradali con sede a Rubano - facebook.com facebook