Addio a Dario Papaccio oggi i funerali del 39enne morto dopo l' operazione a tonsille e palato
Oggi si sono svolti i funerali di Dario Papaccio, il giovane di 39 anni deceduto dopo un intervento alle tonsille e al palato. La sua morte ha suscitato grande tristezza tra le persone di Orvieto e San Lorenzo Nuovo, dove viveva e aveva legami stretti. La cerimonia funebre si è tenuta alla presenza di familiari, amici e conoscenti, che hanno voluto salutarlo per l'ultima volta.
Un dolore immenso ha colpito le comunità di Orvieto e San Lorenzo Nuovo per la scomparsa di Dario Papaccio. L'infermiere, di soli 39 anni, è deceduto in seguito a gravi complicazioni cliniche emerse dopo un intervento al palato e alle tonsille eseguito all'ospedale Santa Rosa.Dario era una figura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Addio a Dario Papaccio, oggi i funerali del 39enne morto dopo operazione a tonsille e palatoUn dolore immenso ha colpito le comunità di Orvieto e San Lorenzo Nuovo per la scomparsa di Dario Papaccio.
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