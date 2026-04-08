Addio a Dario Papaccio oggi i funerali del 39enne morto dopo l' operazione a tonsille e palato

Oggi si sono svolti i funerali di Dario Papaccio, il giovane di 39 anni deceduto dopo un intervento alle tonsille e al palato. La sua morte ha suscitato grande tristezza tra le persone di Orvieto e San Lorenzo Nuovo, dove viveva e aveva legami stretti. La cerimonia funebre si è tenuta alla presenza di familiari, amici e conoscenti, che hanno voluto salutarlo per l'ultima volta.