Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia, si è spento oggi a 96 anni. La sua morte chiude un’epoca, quella di uno scienziato che ha saputo uscire dai laboratori e diventare una star in tv. Per decenni ha portato la scienza tra la gente, senza rinunciare a dire quello che pensava.

Antonino Zichichi, il noto fisico italiano, ci ha lasciati all’età di 96 anni. E con lui se ne va una figura che non ha mai accettato il ruolo dello scienziato silenzioso, chiuso nel laboratorio. Zichichi parlava, anche in tv, e con le sue posizioni – chiare e nette – innescava dibattiti e divideva. Il fisico delle particelle che odiava le superstizioni. Era uno specialista della fisica delle particelle, uno di quelli che ha letteralmente guardato dentro l’invisibile. Al Cern di Ginevra, nel 1965, guidò il gruppo che osservò per la prima volta l’antideutone, materia allo specchio, che fino a quel momento sembrava un argomento per un film di fantascienza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Addio ad Antonino Zichichi: lo scienziato e star della tv ci ha lasciati a 96 anni

È morto oggi Antonino Zichichi, uno scienziato di fama mondiale nato a Trapani.

Scienziato di fama mondiale e volto noto della divulgazione si è spento a 97 anni. Dal Cern all'INFN, dalla scoperta dell'antideutone al dibattito tra fede e scienza, ha segnato la fisica italiana