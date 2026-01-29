Cent’anni di Canarèl Riccione festeggia lo storico fondatore del Bar Gino e protagonista del boom turistico

Riccione si prepara a festeggiare un secolo di vita di Gino Cesarini, meglio conosciuto come “Canarèl”. Sabato scorso, la città ha reso omaggio al fondatore del Bar Gino, figura simbolo del boom turistico degli anni passati. Cent’anni di passione, ricordi e successi, celebrati con una grande festa che ha coinvolto amici, clienti e familiari, tutti uniti nel ricordare un personaggio che ha segnato la storia del lungomare riccionese.

Una grande festa, carica di emozione e affetto, ha celebrato sabato 24 gennaio lo straordinario traguardo dei 100 anni di Gino Cesarini, per tutti "Canarél", riccionese doc e uno degli imprenditori della storia turistica della città. Attorno a lui si sono stretti parenti e amici di una vita.

