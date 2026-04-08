Ad Atessa la presentazione del libro Non ho paura di Jack di Eliana D' Onofrio

Sabato 11 aprile alle 18 si terrà presso il polo museale Palazzo Ferri di Atessa la presentazione del libro “Non ho paura di Jack” scritto da Eliana D'Onofrio. L'evento è aperto al pubblico e prevede la partecipazione dell'autrice, che illustrerà i contenuti dell'opera. La presentazione si svolgerà all’interno della struttura situata nel centro della città.

Il libro di Eliana D'Onofrio, “Non ho paura di Jack”, sarà presentato sabato 11 aprile, alle 18, nel polo museale Palazzo Ferri, ad Atessa.Ci sarà il critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, dopo i saluti di Paola Fanci, presidente Inner wheel Club Atessa Media Val Sangro, che ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Ad Atessa la presentazione del libro Non ho paura di Jack di Eliana D'OnofrioIl libro di Eliana D'Onofrio, Non ho paura di Jack, sarà presentato sabato 11 aprile, alle 18, nel polo museale Palazzo Ferri, ad Atessa. chietitoday.it

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