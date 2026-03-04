Firenze il 4 marzo 2026 ospita la presentazione del libro 'Ho ucciso un uomo in un reality'. L'evento si svolge in una libreria della città, con l'autore presente per interagire con il pubblico. Durante l'iniziativa vengono letti alcuni brani e approfonditi i temi trattati nel testo. La presentazione si concentra sulla narrazione e sulle riflessioni legate alla storia raccontata nel libro.

Firenze, 4 marzo 2026 - Cosa succede quando il desiderio di visibilità supera ogni limite? Che fine fanno etica e morale quando l’intrattenimento diventa mera fame di share? Domande scomode, attualissime, che indubbiamente si porranno i lettori di Ho ucciso un uomo in un reality, romanzo firmato a quattro mani dagli scrittori Alessandro Bini e Stefano Moretti che sarà presentato giovedì 5 marzo alle 18,30 al The Square di via Domenico Cirillo 1r, a Firenze. Pubblicato da Noripios nella collana di narrativa italiana, il libro ha già fatto parlare di sé per la sua miscela esplosiva di giallo-noir, satira mediatica e ritmo da binge-watch, senza rinunciare alla scrittura raffinata e teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro 'Ho ucciso un uomo in un reality'

