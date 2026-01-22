Manipolazione propaganda e ' marketing di guerra' | ad Ancona la presentazione del libro di Sara Reginella Le guerre che ti vendono

Venerdì 23 gennaio alle 18.30 presso la libreria Feltrinelli di Ancona si terrà la presentazione del libro di Sara Reginella,

ANCONA - Venerdì 23 gennaio, alle ore 18.30 sarà presentato presso la libreria Feltrinelli di Ancona “Le guerre che ti vendono”, l’ultimo libro pubblicato per Edizioni Dedalo dall’autrice anconetana Sara Reginella. L’opera, presentata all’ultima edizione del Salone del Libro di Torino, e uscita.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: A Cjase Cocèl la presentazione del libro di Raffaella Cargnelutti "L'altra guerra"

Leggi anche: Sora, la presentazione del libro di Sara Vermiglio "Eco"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Siamo già dentro la guerra: come propaganda, paura e pensiero unico stanno cambiando l’Europa; Propaganda e memoria: Pina Picierno nel museo che esalta i nazisti contro i sovietici; Iran, propaganda e guerra ibrida: come l’Occidente usa la democrazia per destabilizzare e preparare nuovi conflitti.

Attacchi informatici ai sistemi di voto elettronico e propaganda attraverso TikTok: dai documenti governativi emerge una complessa campagna di manipolazione del voto - facebook.com facebook

Non ho dubbi che mai chiameresti me, fate propaganda e non informazione. Il bullismo qui è tutto vostro: usate il potere di controllare l'accesso al medium per dare spazio ad una notoria fonte di manipolazioni e fatti inventati. Invece di rispondere nel merito ag x.com