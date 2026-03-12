Maxi cantiere e proteste Capodacqua e Tufo | Nuovo acquedotto lavori impattanti

A Capodacqua e Tufo si sono registrate proteste da parte dei residenti a causa dei lavori per il nuovo acquedotto del Pescara, realizzato dalla Ciip. L’intervento, inserito in un progetto più ampio gestito dalla struttura commissariale per la ricostruzione post-terremoto del 2016, sta causando notevoli disagi nelle zone interessate. Le attività di cantiere sono in corso da diverso tempo e hanno suscitato malcontento tra la popolazione locale.

A Capodacqua tornano le proteste dei residenti per i disagi legati ai lavori del nuovo acquedotto del Pescara realizzato dalla Ciip, intervento inserito nel più ampio programma di opere seguite dalla struttura commissariale per la ricostruzione del terremoto del 2016. Da troppo tempo, spiegano alcuni abitanti della zona, il territorio compreso tra l’area di Capodacqua e quella di Tufo è interessato da cantieri e scavi che stanno incidendo sulla viabilità e sul paesaggio della zona. Le critiche arrivano soprattutto per le condizioni della strada che collega i due centri e che consente l’accesso ad alcune delle poche aree coltivate rimaste, agli orti e al cimitero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi cantiere e proteste. Capodacqua e Tufo: "Nuovo acquedotto, lavori impattanti" Articoli correlati Leggi anche: Nuovo acquedotto a Castiglione Dei Pepoli, lavori verso l'ultima fase Leggi anche: Centro storico e lavori. La maxi gru è arrivata per il cantiere da 3 milioni