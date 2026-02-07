Acquedotto fognatura e fibra ottica Sono 54 le strade da bucare Così Porcari è un Camel Trophy

A Porcari, il Comune ha in programma di intervenire su 54 strade per rifare l’acquedotto, sistemare le fognature e posare la fibra ottica. Le strade da “bucare” sono molte, e i lavori sono già in partenza. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture, garantendo acqua, collegamenti internet più veloci e servizi più efficienti ai cittadini. La strada resta lunga, ma l’amministrazione vuole partire subito, anche se i disagi si faranno sentire.

Acquedotto, con nuove tubazioni o allacci, fognature, fibra, con la necessità fondamentale, nell’epoca in cui viviamo di una connessione a internet stabile e veloce. Per queste esigenze, è partita o sta partendo una vera e propria raffica di lavori sulle strade di Porcari, soprattutto ad opera di aziende esterne, non solo del Comune. Gli operai ci daranno dentro di martello pneumatico e quant’altro. La curiosità è rappresentata dal fatto che, meteo permettendo, sono ben 54 le strade del paese famoso per la sua Torretta, ad essere interessate da questi interventi. La parte del leone la farà la banda ultralarga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

