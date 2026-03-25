Casi di Epatite A Marinoni | Dipende soprattutto da cosa si mangia e dall’uso di acqua contaminata

Negli ultimi giorni si sono verificati un incremento di casi di Epatite A nelle province di Napoli e Latina. Un esperto ha dichiarato che la diffusione della malattia dipende principalmente dall’alimentazione e dall’utilizzo di acqua contaminata. Non sono stati forniti altri dettagli sui soggetti coinvolti o sulle caratteristiche specifiche dei contagi.

Negli ultimi giorni nella provincia di Napoli e a Latina si è registrato un aumento dei casi di Epatite A. In base ai dati disponibili sino alla mattina di martedì 24 marzo, risultano circa 70 le persone ricoverate all’ospedale Cotugno, nel capoluogo campano, mentre in terra laziale sono stati segnalati 24 casi e 6 ricoveri. Le persone colpite dall’infezione del fegato, causata dal virus HAV (responsabile dell’Epatite A), sarebbero tutte in condizioni stabili, dopo essersi recate in ospedale con i sintomi caratteristici di questa malattia infettiva. Come viene spiegato sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, la forma acuta dell’infezione “ha un periodo di incubazione che va da 15 a 50 giorni e un decorso generalmente autolimitante e benigno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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