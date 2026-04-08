Acireale nuova strada a Piano d’Api | oggi la consegna dei lavori

Stamattina sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova strada a Piano d’Api, ad Acireale. La strada collegherà le vie Merì e Ispica e rappresenta un intervento che coinvolge il quartiere. L’avvio dei lavori è stato annunciato con la consegna ufficiale dei cantieri alle imprese incaricate di realizzare l’opera. La realizzazione della nuova strada si inserisce in un intervento di miglioramento della viabilità locale.

Hanno preso il via stamani i lavori per la costruzione della nuova strada di collegamento tra le vie Merì e Ispica, nella frazione Piano d’api. L’intervento rientra nell’ambito delle opere di ricostruzione post-sisma e costituisce un passo significativo verso la riqualificazione urbana ed il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Acireale, nuova strada a Piano d’Api: al via i lavori per la ricostruzione post-sismaDomani l’avvio del cantiere tra via Merì e via Ispica: investimento da oltre 567 mila euro per migliorare viabilità e servizi, con un ruolo chiave... Villa comunale Umberto I pronta a una nuova vita: formalizzata la consegna dei lavoriIl delegato Merenda: "Con questo intervento, l'Amministrazione intende restituire ai cittadini un luogo di aggregazione e svago rinnovato, nel pieno...