Acireale nuova strada a Piano d’Api | al via i lavori per la ricostruzione post-sisma

Ad Acireale, i lavori per la ricostruzione della strada tra via Merì e via Ispica a Piano d’Api inizieranno mercoledì 8 aprile alle ore 10:00. La nuova strada rappresenta un intervento volto a migliorare la viabilità nella frazione, duramente colpita dal sisma. La realizzazione del collegamento stradale segna il primo passo verso la ripresa delle attività nella zona, con l’obiettivo di favorire il ripristino delle condizioni di mobilità.

Domani l’avvio del cantiere tra via Merì e via Ispica: investimento da oltre 567 mila euro per migliorare viabilità e servizi, con un ruolo chiave per il nuovo polo scolastico Ad Acireale si apre un nuovo capitolo nel percorso di rinascita dopo il sisma. Domani, mercoledì 8 aprile alle ore 10:00, prenderanno ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra via Merì e via Ispica, nella frazione di Piano d’Api. L’intervento rientra nel quadro delle opere di ricostruzione post-sisma e rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione urbana della zona. La nuova infrastruttura non sarà solo una via di collegamento, ma un asse strategico per migliorare la viabilità locale e garantire un accesso più agevole al nuovo edificio scolastico, destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

6 milioni per 4 chiese: il piano di ricostruzione post-sismaNel cuore dell’Umbria, quasi sei milioni di euro sono stati ufficialmente destinati al recupero di quattro edifici religiosi danneggiati dal sisma...

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