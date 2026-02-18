Villa comunale Umberto I pronta a una nuova vita | formalizzata la consegna dei lavori

La consegna dei lavori per la riqualificazione della Villa comunale Umberto I ha segnato un passo importante, poiché il Comune ha firmato il contratto con l’impresa che si occuperà dei lavori di restauro. La riqualificazione prevede interventi concreti, come il ripristino delle aree verdi e il miglioramento delle strutture per i visitatori. La Villa, da sempre punto di ritrovo per famiglie e giovani, si prepara a un nuovo ciclo di vita.

Il delegato Merenda: "Con questo intervento, l'Amministrazione intende restituire ai cittadini un luogo di aggregazione e svago rinnovato, nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e storico-artistici" “La Villa comunale Umberto I, polmone della città e soprattutto luogo del cuore per eccellenza, è pronta a una nuova vita. Dopo l'espletamento delle formalità previste dalle normative, a seguito dell'aggiudicazione al consorzio stabile Artemide, si è formalizzata la consegna dei lavori di restyling e messa in sicurezza”. L'annuncio è di Massimiliano Merenda, consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro Urbano.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

