Prevenzione è salute | così piazza Verdi ha accolto la prima tappa 2026 della campagna nazionale

La piazza di Palermo ha dato il via alla prima tappa del 2026 della campagna nazionale “Prevenzione è salute”. La città si è riempita di banchetti e volontari che offrono screening gratuiti e informazioni sulla prevenzione. L’obiettivo è sensibilizzare le persone sull’importanza di controlli regolari e di uno stile di vita più attento. Molti cittadini si sono fermati, hanno fatto domande e si sono sottoposti ai test messi a disposizione. La campagna continuerà in altre città italiane, ma Palermo si conferma già protagonista di questa iniziativa.

Riparte dal capoluogo siciliano la campagna nazionale "Prevenzione è salute", dedicata alla prevenzione, con screening ed educazione alla salute. Dopo la presentazione ufficiale del progetto il 27 ottobre scorso al ministero della Salute e le prime due tappe realizzate a Milano e Varese nel.

