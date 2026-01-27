Acireale oltre 100 volontari stamani a Stazzo per interventi sul lungomare dopo il ciclone Harry

Oltre 100 volontari si sono uniti a Stazzo per interventi di ripristino del lungomare danneggiato dal ciclone Harry. L’iniziativa, promossa dal sindaco Roberto Barbagallo, ha coinvolto la comunità locale in un’azione di solidarietà e ricostruzione, dimostrando l’importanza della collaborazione nel ripristino dei luoghi colpiti dal maltempo.

Ha funzionato l'appello lanciato dal sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, per invitare la gente a dare manforte nell'azione di ripristino del lungomare della frazione Stazzo, simbolo principale degli effetti della devastazione procurata dal maltempo della scorsa settimana.

