Recenti dichiarazioni riguardano la Groenlandia, con Donald Trump che annuncia un accordo quadro sui diritti minerari e uno scudo spaziale, mentre Mark Rutte sottolinea che la sovranità danese rimane esclusa dalla trattativa. Copenaghen ribadisce che i confini dell’isola sono inalienabili. Questi sviluppi evidenziano le tensioni tra interessi internazionali e rispetto per la sovranità nazionale nell’area.

Gli alleati degli Stati Uniti e dell’Europa collaboreranno sul Golden Dome e sui diritti minerari in Groenlandia nell’ambito dell’accordo raggiunto con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Cnbc. “Saranno coinvolti nel Golden Dome e nei diritti minerari, e lo saremo anche noi”, ha affermato il tycoon. Copenaghen, 22 gen. (Adnkronos) - La Danimarca desidera proseguire "un dialogo costruttivo con i propri alleati" riguardo alla Groenlandia e alla sicurezza nell'Artico, ma nel rispetto della propria "integrità territoriale". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Trump: “Accordo quadro su diritti minerari e scudo spaziale”. Rutte: “Non discussa la sovranità danese”. Copenaghen: “Confini non negoziabili”

Trump parla a Davos e fa due passi indietro sulla Groenlandia: no attacco e stop ai dazi. Rutte: «La sovranità non è stata discussa»Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha rivisto alcune posizioni sulla Groenlandia, evitando attacchi e dichiarando uno stop ai dazi.

Groenlandia, raggiunto accordo Trump-Nato: scongiurata l’ipotesi dazi. Rutte: “Non si è discusso di sovranità” – La direttaNella serata del 21 gennaio è stato firmato un accordo tra Donald Trump e la Nato, rappresentata da Mark Rutte, riguardante la Groenlandia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

Argomenti discussi: Groenlandia, Trump: Niente dazi, trovato il quadro per un futuro accordo; Groenlandia, Trump: Ci sono le basi per accordo con la Nato, stop ai dazi; Trump, 'definito quadro per accordo su Groenlandia, non imporrò i dazi'; Trump revoca i dazi aggiuntivi contro l’Europa per la Groenlandia. E Wall Street festeggia.

Groenlandia, Trump dice sì all'accordo: decisivo ok a basi UsaPer il New York Times, la Danimarca concederà porzioni di territorio agli Stati Uniti che potranno costruire basi ... adnkronos.com

Trump: «Definito un accordo quadro con la Nato, non imporrò i dazi agli europei per la Groenlandia»Dopo aver monopolizzato la giornata a Davos con un discorso di 72 minuti, in serata il presidente degli Stati Uniti annuncia di aver raggiunto un’intesa dopo un bilaterale con il segretario dell’Allea ... editorialedomani.it

Groenlandia, Trump: "Con Nato accordo a lungo termine, abbiamo ottenuto quello che ci serviva" - facebook.com facebook

Trump esclude l’opzione militare in Groenlandia: la deterrenza funziona. Ora s’apre negoziato rischioso. Di @paolapeduzzi x.com