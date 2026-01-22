Groenlandia Trump | Accordo quadro su diritti minerari e scudo spaziale Rutte | Non discussa la sovranità danese Copenaghen | Confini non negoziabili

Recenti dichiarazioni riguardano la Groenlandia, con Donald Trump che annuncia un accordo quadro sui diritti minerari e uno scudo spaziale, mentre Mark Rutte sottolinea che la sovranità danese rimane esclusa dalla trattativa. Copenaghen ribadisce che i confini dell’isola sono inalienabili. Questi sviluppi evidenziano le tensioni tra interessi internazionali e rispetto per la sovranità nazionale nell’area.

Gli alleati degli Stati Uniti e dell’Europa collaboreranno sul Golden Dome e sui diritti minerari in Groenlandia nell’ambito dell’accordo raggiunto con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Cnbc. “Saranno coinvolti nel Golden Dome e nei diritti minerari, e lo saremo anche noi”, ha affermato il tycoon. Copenaghen, 22 gen. (Adnkronos) - La Danimarca desidera proseguire "un dialogo costruttivo con i propri alleati" riguardo alla Groenlandia e alla sicurezza nell'Artico, ma nel rispetto della propria "integrità territoriale". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

