Aerospazio verso un accordo tra Regione e Agenzia spaziale italiana

La Regione Abruzzo e l’Agenzia spaziale italiana stanno lavorando a un nuovo accordo per rafforzare il settore aerospaziale. L’obiettivo è dare un impulso al Distretto aerospaziale locale e sostenere la ricerca e l’innovazione in regione. I dettagli dell’intesa sono ancora in fase di definizione, ma l’intenzione è chiara: puntare sulle tecnologie spaziali per creare nuove opportunità di sviluppo.

Un ulteriore passo in avanti per il Distretto aerospaziale d'Abruzzo e per il rafforzamento delle politiche regionali su ricerca e innovazione. Questa mattina si è svolto un incontro preliminare che porterà la Regione Abruzzo a sottoscrivere un accordo quadro con l'Agenzia spaziale italiana.

