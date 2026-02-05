Aerospazio verso un accordo tra Regione e Agenzia spaziale italiana

5 feb 2026

La Regione Abruzzo e l’Agenzia spaziale italiana stanno lavorando a un nuovo accordo per rafforzare il settore aerospaziale. L’obiettivo è dare un impulso al Distretto aerospaziale locale e sostenere la ricerca e l’innovazione in regione. I dettagli dell’intesa sono ancora in fase di definizione, ma l’intenzione è chiara: puntare sulle tecnologie spaziali per creare nuove opportunità di sviluppo.

Un ulteriore passo in avanti per il Distretto aerospaziale d’Abruzzo e per il rafforzamento delle politiche regionali su ricerca e innovazione. Questa mattina si è svolto un incontro preliminare che porterà la Regione Abruzzo a sottoscrivere un accordo quadro con l’Agenzia spaziale italiana.«È un.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

