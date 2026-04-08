Accoglienza migranti 3,6 milioni di euro per il Sai di Viterbo | che cos' è e come funziona

Il Comune di Viterbo riceverà 3,6 milioni di euro dal governo per continuare a gestire il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dedicato ai migranti. La somma sarà destinata alle attività di gestione e supporto dei richiedenti asilo e dei migranti già presenti sul territorio. L’obiettivo è garantire servizi di assistenza e integrazione per i prossimi tre anni, nel rispetto delle procedure previste dal programma.

Accoglienza migranti a Viterbo, per il Comune 3,6 milioni di euro dal governo per proseguire con il Sistema accoglienza integrazione (Sai) per il prossimo triennio. L'ultima conferma formale è arrivata con il via libera alla prosecuzione del progetto per il triennio 2026-2028, arrivato a luglio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge che limita l’accoglienza dei migrantiDurante il consiglio dei ministri che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi il governo ha approvato un disegno di legge sull’immigrazione. Tu lo sai che cos'è la Macarena della Ferrari?Quello che ha preceduto l'inizio del Mondiale 2026 è stato definito «il più grande cambiamento nella storia della Formula 1», e già da domenica... Si parla di: Accoglienza migranti, 3,6 milioni di euro per il Sai di Viterbo: che cos'è e come funziona. Accoglienza: Rapporto Sai. Rabuano (min. Interno), sistema efficace, obiettivo è garantire la gestione strutturale delle migrazioniIl tema immigrazione è oggetto quotidiano di strumentalizzazione, abusi e cattivi esempi per cui puntare sull’accoglienza del Sai è fondamentale. Lo ha detto oggi il prefetto Rosanna Rabuano, capo ... agensir.it Migranti nei centri di accoglienza, la fotografia della CampaniaLa logica dell'emergenza, anche quando non esiste (gli accolti a fine 2023 sono solo lo 0,18% di chi vive in Campania, media inferiore a quella nazionale), guida l'approccio all'accoglienza fatto di ... ansa.it