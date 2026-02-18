Metro C verso Roma nord-ovest al via i nuovi cantieri | stazioni tempi e costi

Il sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore Eugenio Patanè e Maria Lucia Conti hanno annunciato l’avvio dei nuovi cantieri sulla Metro C, che si estenderà verso Roma Nord-Ovest. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare i collegamenti e ridurre i tempi di percorrenza. I lavori coinvolgeranno diverse stazioni e prevedono un investimento complessivo di oltre 1 miliardo di euro. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e dureranno circa cinque anni. La trasformazione interesserà anche le zone limitrofe e i quartieri periferici.

Roma, 18 febbraio 2026 – Il sindaco Roberto Gualtieri, l'Assessore alla mobilità Eugenio Patanè e la Commissaria straordinaria per la Linea C Maria Lucia Conti annunciano l'apertura dei nuovi cantieri e il prolungamento della linea metro C verso il quadrante nord-ovest della città. La comunicazione è stata fatta nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio alla quale hanno preso parte anche rappresentanti di Roma Metropolitane e della società Metro C, Contraente Generale dell'opera, guidata da Webuild e Vianini Lavori. " È stato un lavoro molto ampio ma finalmente si parte. Dopodomani saranno consegnate le aree di cantiere della nuova tratta T2 della linea C con le 4 fermate Chiesa Nuova, Piazza Pia, Ottaviano e Mazzini.