Italian Sportrait Awards 2026 svelate le nominations | la consegna del premio il 16 marzo

Roma – A Roma, nella Sala Tevere della Regione Lazio, sono state annunciate le cinque nomination per ciascuna delle nove categorie in gara degli Italian Sportrait Awards: Top Uomini, Top Donne, Rivelazione Uomini, Rivelazione Donne, Giovani Uomini, Giovani Donne, Team Uomini, Team Donne e Team Misti. Il Premio, ideato e organizzato dal Presidente di ConfsportItalia A.S.D., Paolo Borroni, nasce con l’obiettivo di raccontare lo sport attraverso le persone, valorizzando non solo i risultati agonistici ma anche i valori, la cultura e il significato sociale che ogni atleta rappresenta. Giunto alla sua quattordicesima edizione, il Premio si distingue per una caratteristica unica: atleti normodotati e paralimpici concorrono sullo stesso piano, promuovendo concretamente inclusione ed equità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Argomenti discussi: Premio Italian Sportrait Awards 2026, in nomination il campione mondiale Simone Barlaam; Italian Sportrait Awards 2026, tre squadre della scherma azzurra in Nomination! È possibile votare online per i team di fioretto maschile e femminile e per la formazione degli sciabolatori paralimpici in lizza per il prestigioso Premio; Italian Sportrait Awards: in gara il quattro di coppia maschile e l’otto misto; Tre atleti della Marina Militare in nomination per il Premio Italian Sportrait Awards 2026.

