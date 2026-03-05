SOPSI 2026 | abuso di sostanze e alcol una costante nei pazienti psichiatrici autori di reato

Dal 18 al 20 febbraio si è tenuto a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia. Durante l’evento sono stati discussi i dati sui pazienti psichiatrici autori di reato, con particolare attenzione all’abuso di sostanze e alcol che si verifica frequentemente in questa popolazione. L’incontro ha riunito esperti e professionisti del settore per confrontarsi su queste tematiche.

Dal 18 al 20 febbraio si è svolto a Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI). Tra i numerosi seminari in programma, ha attirato particolare attenzione quello dal titolo "Le sfide attuali delle dipendenze patologiche: implicazioni forensi, nuovi trattamenti e percorsi nel contesto pubblico". Uno dei punti emersi con maggiore evidenza riguarda il rapporto tra disturbi psichiatrici, dipendenze e comportamento criminale. Come è stato sottolineato dai relatori, il disturbo di personalità non rappresenta necessariamente la causa del reato, ma spesso ne costituisce la modalità attraverso cui esso si manifesta.