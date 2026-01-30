Steven Tyler si trova sotto processo in California, accusato di aver commesso abusi su minori. La giudice ha deciso di far partire la causa contro Julia Misley, mentre le accuse a carico degli altri sono state archiviate. La pop star degli Aerosmith deve ora affrontare un procedimento che riapre vecchie ferite e solleva molte polemiche.

La giudice della California dà il via libera alla causa di Julia Misley mentre cadono le accuse per gli altri. Il mondo del rock è sotto shock di fronte alla decisione della giudice Patricia A. Young che ha stabilito che Steven Tyler dovrà affrontare un processo per le pesanti accuse di abuso sessuale. Dopo la vicenda che ha visto il cantante degli Aerosmith destreggiarsi nelle cronache finanziarie calabresi, arriva una scudisciata dal lontano 1973. Un passato che non vuole dare tregua alla rockstar. Prima il museo mai nato a Cotronei dedicato al nonno e alle origini italiane di Tyler (al secolo Tallarico) e ora una ragazza che sostiene di essere stata abusata quando faceva la seconda superiore e il frontman aveva 25 anni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Steven Tyler e i fantasmi del passato: a processo per abusi su minori

Approfondimenti su Steven Tyler

Ultime notizie su Steven Tyler

