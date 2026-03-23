La coppia di star del reality arrestata per abusi su minori

A pochi giorni dall’arresto di Joseph Duggar, è stata arrestata anche sua moglie, Kendra Duggar. La coppia, resa celebre dal reality showTLC 19 Kids and Counting, è accusata di abusi su minori. Secondo quanto comunicato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Washington, Kendra deve rispondere di quattro capi di imputazione ciascuno per «messa in pericolo del benessere di un minore». L’udienza è fissata per lunedì. Le accuse nei confronti della donna non sono correlate a quelle che coinvolgono suo marito. L’arresto di Joseph Duggar in Florida. Joseph Duggar, 31 anni e settimo dei 19 figli di Jim Bob e Michelle Duggar, è stato arrestato in Florida con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina di 9 anni durante una vacanza in famiglia a Panama City Beach. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Matilda 6 mitica, la star mette in guardia sull'IA: "Anche il mio volto finì in materiale di abusi su minori"Mara Wilson, baby star degli anni '90, ha avvertito i fan sulla pericolosità dell'utilizzo improprio dell'IA e ha raccontato la sua brutta esperienza...

Abusi di coppia sui minori: in chat pure foto dei nipotiAvrebbero potuto reiterare il reato, il giornalista romano e la sua compagna arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma per violenza...

Tutti gli aggiornamenti su La coppia di star del reality arrestata...

Temi più discussi: Anteprima dei Giochi Paralimpica - e la star Paralimpica Dani Aravich sull'essere la voce più rumorosa nella stanza; Da Elizabeth Taylor e Richard Burton a Javier Bardem e Penelope Cruz: le coppie più iconiche degli Oscar; 101 film romantici che scalderanno i vostri cuori e le vostre serate; Il cuore di Parma batte alla Camera: presentata la Star Chefs Dinner.

La coppia più improbabile di Hollywood lo è sempre menoDopo aver ricevuto il premio come miglior attore protagonista per Marty Supreme ai Critics Choice Awards l’attore Timothée Chalamet ha ringraziato, tra gli altri, «la mia partner da tre anni» dicendo ... ilpost.it

Quanto è difficile essere in coppia con una starQuesta situazione genera grande insoddisfazione in Carl, che in seguito verrà coinvolto in altre vicende che provocheranno in Yaya sentimenti di umiliazione e metteranno a rischio la sua stessa vita. repubblica.it

#GFVip: #PaolaCaruso parla di quando ha fatto #PechinoExpress con #AdrianaVolpe: "Mi sono fatta male e non mi ha neanche chiesto come stavo" La Caruso, in coppia con Tommaso Zorzi, e la Volpe, in coppia con Marcello Cirillo, hanno partecipato a Pech facebook

22/3/26. Ca' Venier. La coppia di sposi Liana e Giuliano Mancin,organista dei cori della CCS di Ca' Venier, hanno festeggiato alla Messa domenicale i 50 anni di matrimonio attorniati da famigliari e amici del coro e tanti parrocchiani con p. Fiorenzo x.com