Dopo oltre tre decenni, un uomo vittima di abusi da parte di un prete ha ottenuto una vittoria in tribunale. La vicenda, che ha coinvolto un processo durato molti anni, si è conclusa con una sentenza favorevole all’uomo. Nonostante tutto, il sacerdote continua a celebrare messe, suscitando reazioni diverse tra le persone coinvolte. La vicenda si inserisce in un contesto di dibattito pubblico e legale sulla tutela delle vittime e sui diritti delle persone coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Abusi sessuali, giustizia tardiva. Dopo oltre trent’anni, si torna a parlare del caso di Arturo Borrelli, un uomo che ha vissuto un incubo da giovane studente. Recentemente, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna al risarcimento per il sacerdote don Silverio Mura e il Ministero dell’Istruzione, stabilendo un indennizzo complessivo di 324mila euro a favore della vittima. Questo verdetto segna una tappa importante per chi soffre in silenzio e per gli avvocati che lottano per i diritti delle vittime di abusi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Abusato da un prete, vince il processo dopo 30 anni: “Lui celebra ancora messa”

Abusato da un prete a 13 anni, vince il processo: "Ma lui continua a dire messa"“Questa sentenza mi fa sentire meglio, ma non riesco a sopportare il fatto che quel prete continui a operare nonostante quello che ha fatto”.

Chi era Nada Cella e come si è arrivati a un processo 30 anni dopo la morte: tutto nasce da una tesiA quasi 30 anni dalla morte di Nada Cella, uccisa a Chiavari nel 1996, si è chiuso il processo di primo grado.

Argomenti più discussi: Luca Barbareschi rivela in tv di essere stato violentato da un prete; Napoli, fu vittima di abusi sessuali dal suo insegnante di religione: confermato il risarcimento dopo più di 35 anni; Tgcom24: Pasqua, torna il Sicilia Express: Un'esperienza da rifare Video; Abusi sessuali su Arturo Borrelli, don Silverio Mura condannato a risarcirlo con 324mila euro anche in Appello.

Abusato dal parroco a Napoli, Arturo ottiene il risarcimento: "Finalmente giustizia ma è stata dura" https://nap.li/ScBH - facebook.com facebook