Chi era Nada Cella e come si è arrivati a un processo 30 anni dopo la morte | tutto nasce da una tesi
Nada Cella, vittima di un omicidio avvenuto a Chiavari nel 1996, è tornata al centro dell’attenzione dopo quasi 30 anni. La vicenda, iniziata con una tesi di laurea, ha portato alla conclusione del processo di primo grado, segnando un importante passo nella ricerca della verità su un caso che ha coinvolto la giustizia italiana per lungo tempo.
A quasi 30 anni dalla morte di Nada Cella, uccisa a Chiavari nel 1996, si è chiuso il processo di primo grado. I giudici hanno condannato a 24 anni per omicidio Annalucia Cecere e a 2 per favoreggiamento Marco Soracco, datore di lavoro della 25enne. La ricostruzione del cold case riaperto nel 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it
