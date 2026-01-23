Nonno a processo per violenza sessuale a 13 anni denuncia gli abusi nel tema a scuola | Mi tocca quando dormo da lui

Un uomo di 80 anni di Viterbo è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata sulla propria nipote, allora 13enne. La vicenda è emersa quando la ragazza ha denunciato gli abusi, raccontando di aver subito molestie anche mentre dormiva nel suo ambiente familiare. La vicenda evidenzia l’importanza di ascoltare e tutelare le giovani vittime in situazioni di vulnerabilità.

L'80enne è stato rinviato a giudizio, a giugno la prima udienza. La segnalazione partita dalle insegnanti della ragazzina Un 80enne di Viterbo è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata sulla nipote, all'epoca dei fatti una ragazzina di 13 anni. A disporre il processo è stata la gup Savina Poli, accogliendo la richiesta della procura. La vicenda risale a circa quattro anni fa ed è emersa tra i banchi di scuola. La giovane, allora adolescente, avrebbe raccontato tutto in un tema, descrivendo episodi di carezze indesiderate e attenzioni non gradite che, stando all'accusa, si sarebbero verificati quando dormiva a casa del nonno.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

