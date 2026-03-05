Anna Gray di Chieri operata al legamento crociato anteriore e al menisco del ginocchio destro

Un'operazione al legamento crociato anteriore e al menisco del ginocchio destro è stata eseguita su Anna Gray, atleta di Chieri. Questo intervento fa parte di un aggiornamento che include anche notizie su infortuni, trasferimenti di mercato e risultati recenti nelle principali competizioni sportive. Il report fornisce dettagli chiari e diretti su questi eventi.

Nel panorama del volley femminile, Anna Gray (Chieri) è stata interessata da un intervento al ginocchio destro, mirato al legamento crociato anteriore e al menisco. L'infortunio è occorso durante un match della CEV Cup contro Lodz, causando l'uscita anticipata dall'incontro. Le operazioni e il decorso riabilitativo sono stati annunciati dai canali ufficiali della società. Pallavolo A1F – Anna Gray operata oggi in artroscopiaNella giornata odierna Anna Gray è stata sottoposta a intervento artroscopico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e di riparazione del menisco mediale del ginocchio destro. Nella scorsa partita di CEV Cup giocata a Lódz, Anna Gray è scesa male da muro: il ginocchio ha ceduto e purtroppo gli esami hanno confermato ciò che si temeva. Nella giornata di sabato 21 febbraio la centrale si è sottoposta a risonanza magnetica.