Il ministro dello sport ha commentato le voci riguardanti un possibile incarico per l’ex allenatore nel settore tecnico. Ha sottolineato che l’attuale allenatore del Napoli sta svolgendo un lavoro eccezionale e ha aggiunto che sarà il presidente del club, insieme alla Federazione, a decidere eventuali sviluppi futuri. Nessuna decisione è stata ancora presa e la situazione rimane in fase di valutazione.

Napoli – Milan, sfida con vista sul secondo posto. Spunta il nome di Conte per il dopo Gattuso LIVE Caso Monaldi, il Consiglio regionale rompe il silenzio sulla morte. ‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni: arresti anche nel. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Abodi: “Conte ct? Grande allenatore, spetta a Figc e Napoli valutare possibilità”

Conte: “Io CT? Fossi presidente FIGC mi prenderei in considerazione”Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Napoli contro il Milan, soffermandosi sia sugli obiettivi stagionali del club...

Abodi: “Commissariare la FIGC è una grande opportunità, serve un nuovo inizio”Il ministro invoca una fase di rinnovamento dopo la terza esclusione dai Mondiali: “Bisogna fare tesoro della sconfitta”.

Temi più discussi: Nuovo Ct Italia, Criscitiello svela: Ho parlato con il ministro Abodi, mi ha smentito categoricamente questo nome; L’Italia vota Allegri come reggente; IL GRANDE FALLIMENTO ITALIANO: il Ministro Abodi demolisce la FIGC: Rifondare partendo dai vertici; Gattuso pronto all’addio, i nomi per il nuovo CT dell’Italia: grandi ritorni e la suggestione mister P.

Abodi: Conte era una scelta a tempo, lo sapevamo. Ora sceglieremo il c.t. dei prossimi 10 anniE’ la notizia del giorno. Antonio Conte ha deciso il suo futuro, lascerà la Nazionale al termine della spedizione azzurra ai prossimi Europei e tornerà ad allenare un club. Lo ha annunciato Tavecchio, ... gianlucadimarzio.com

Abodi: Gattuso nuovo ct dell'Italia? Ha un grande cuore. Faccio il tifo per luiIl ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha espresso parole di grande stima nei confronti di Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. A margine della ... tuttomercatoweb.com

"Non possono commissariarci": Caos Figc, Abete scaccia Abodi e le riforme "Non si può imporre nulla" - facebook.com facebook

#Malagò presidente #Figc, il piano #Gravina contro #Abodi. Italia-Bosnia, il retroscena premio partita x.com