Aaron Ramsey, centrocampista britannico nato nel 1990, ha deciso di interrompere la sua carriera calcistica. La notizia è stata confermata il 7 aprile 2026, e si basa su un articolo tradotto dal sito Marca. Ramsey, noto per aver giocato in diverse squadre di alto livello, si ritira dopo aver accumulato numerose presenze e infortuni nel corso degli anni. La sua decisione segna la fine di un percorso lungo nel calcio professionistico.

2026-04-07 13:01:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: A aron James Ramsey (Caerphilly, 1990) lo lascia. Lui gallese, 86 volte internazionale (21 gol), ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. “Non è una decisione facile da prendere, ma dopo molte considerazioni ho deciso di ritirarmi dal calcio”, si legge nella dichiarazione del primo Cardiff City, Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers e Nizza, che era senza squadra dal lo scorso ottobre ha risolto il suo contratto con Puma dell’UNAM vista la poca collaborazione che ha trovato per risolvere la misteriosa scomparsa del suo cane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Aaron Ramsey, il giocatore “maledetto”, si ritira

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Gabriel si ritira dalla squadra del Brasile per diventare il sesto giocatore dell’Arsenal escluso dalla nazionale2026-03-24 00:45:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Gunners sono...

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BUONA FORTUNA AARON! Ramsey ha dato l'addio al calcio. Con la nostra maglia tanti infortuni ma anche uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. - facebook.com facebook

Ufficiale: #AaronRamsey si ritira dal calcio. Intraprende la carriera da allenatore x.com