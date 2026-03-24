2026-03-24 00:45:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Gunners sono stati battuti domenica dai rivali per il titolo del Manchester City nella finale della Coppa EFL Il difensore Gabriel è stato costretto a ritirarsi dalla rosa del Brasile, diventando il sesto giocatore dell’Arsenal ad essere escluso dalla nazionale. La Federcalcio brasiliana ha fatto sapere che Gabriel salterà le prossime amichevoli contro Francia e Croazia, che si svolgeranno negli Stati Uniti, a causa di “dolore al ginocchio destro”. Ciò arriva dopo che i Gunners sono stati battuti 2-0 dai rivali del titolo di Premier League, il Manchester City, nella finale della Coppa EFL di domenica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Gabriel si ritira dalla squadra del Brasile per diventare il sesto giocatore dell’Arsenal escluso dalla nazionale

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