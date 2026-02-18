Lavori sulla A1 tra venerdì 20 e sabato 21 chiude il tratto tra Valsamoggia e Modena Sud
Tra venerdì 20 e sabato 21, i lavori sulla A1 causano la chiusura del tratto tra Valsamoggia e Modena Sud. La chiusura, prevista dalle 22 alle 6, riguarda la carreggiata verso Milano per lavori di pavimentazione. La strada resterà interdetta in entrambe le direzioni in alcuni punti, creando disagi e code. Gli automobilisti sono invitati a pianificare rotte alternative o a evitare la zona durante le ore di chiusura. La strada resterà chiusa per circa otto ore, creando un'interruzione temporanea del traffico.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano.Si precisa che l'area di parcheggio "Castelfranco est", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Chiude per un anotte il tratto della A1 tra i caselli di Modena, direzione sud
Lavori al ponte sul fiume Marecchia, chiude il tratto di autostrada A14 tra Rimini sud e nordPer lavori di potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Marecchia, sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Rimini sud e Rimini nord sarà chiuso dalle 21 di lunedì 19 gennaio alle 5 di martedì 20 gennaio, in direzione Bologna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A1, chiusure in due zone dell’area di Roma: giorni, orari e tratti interessati; Lavori in A1, chiuso per una notte il casello di Ferentino; A1, lavori di pavimentazione: chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Firenze sud; Dopo l’incidente di stamani, il tratto tra Firenze Sud–Incisa chiuso dalle 22 di stasera per lavori di ripristino.
Lavori in autostrada, chiusure notturne sul tratto piacentino di A1 e A21Sulla A1 Milano-Napoli, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud ... piacenzasera.it
Code tra Fidenza e il bivio A1-A15 per lavori. Camioncino ribaltato nella notte: incidente mortale all'altezza di AlsenoDisagi per chi viaggia sulle autostrade. In A1 ci sono code per lavori tra Fidenza e il bivio A1-A15. In mattinata ci sono stati fino a 4 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Piacenza Sud, sempre per ... gazzettadiparma.it
Tangenziale sud di Modena: approvato dal Ministero progetto esecutivo. La "Complanarina" contribuirà a fluidificare il traffico Per saperne di più Tangenziale sud di Modena: approvato dal Ministero progetto esecutivo | Ministero delle infrastrutture e dei tras x.com
+++VIABILITA' A1 DIR. MILANO: PRESTATE ATTENZIONE+++ I Vigili del Fuoco di Modena sono attualmente impegnati nello spegnimento dell'incendio di un furgone avvenuto intorno alle ore 09:00 in A1 direzione Nord, poco dopo l'uscita di Modena Sud. Le facebook