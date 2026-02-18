Lavori sulla A1 tra venerdì 20 e sabato 21 chiude il tratto tra Valsamoggia e Modena Sud

Tra venerdì 20 e sabato 21, i lavori sulla A1 causano la chiusura del tratto tra Valsamoggia e Modena Sud. La chiusura, prevista dalle 22 alle 6, riguarda la carreggiata verso Milano per lavori di pavimentazione. La strada resterà interdetta in entrambe le direzioni in alcuni punti, creando disagi e code. Gli automobilisti sono invitati a pianificare rotte alternative o a evitare la zona durante le ore di chiusura. La strada resterà chiusa per circa otto ore, creando un'interruzione temporanea del traffico.

