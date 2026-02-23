Villa Cora porta in scena il Bridgerton Tea | un pomeriggio da vivere come in un romanzo della Regency

Villa Cora organizza il Bridgerton Tea, attirando appassionati di romanzi d’epoca e di tè raffinato. La causa è l’allestimento di un pomeriggio ispirato alla serie Regency, con ambientazioni e menu tematici. Durante l’evento, gli ospiti possono immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, tra abiti eleganti e decorazioni d’epoca. La proposta mira a offrire un’esperienza unica, capace di trasportare i partecipanti nel mondo di un romanzo storico.

C'è un luogo a Firenze dove il tempo sembra dilatarsi e la storia si intreccia con l'immaginazione. È Villa Cora, l'hotel cinque stelle lusso insignito di due chiavi Michelin e immerso nel verde che domina il Giardino di Boboli. Costruita dal barone Oppenheim nel 1868 e divenuta nel tempo dimora prediletta di illustri personalità e dell'aristocrazia europea, fra cui l'imperatrice Eugenia di Francia, oggi questa destinazione fa da scenografia a un evento che trasforma l'ora del tè in un'esperienza teatrale: il Bridgerton Tea, in programma mercoledì 4 marzo dalle ore 17.00. L'ispirazione arriva dal successo di Bridgerton, la serie tv tratta dai romanzi di Julia Quinn.