Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Il ruolo delle proteine animali nell'evoluzione umana, il loro valore nutrizionale, ma anche sociale e l'importanza che esse rivestono nella tutela di quel rapporto sempre più fragile fra uomo, nutrimento e ambiente: questi i temi discussi durante l'incontro che si è tenuto oggi al Parlamento europeo organizzato dal think tank Competere in partnership con l'associazione Carni Sostenibili. Al centro dell'evento il volume “A spasso con Lucy. Perché mangiamo come parliamo. Virtù e valore delle proteine animali” (Guerini e Associati) scritto da Pietro Paganini con la collaborazione di Carola Macagno. Il libro è un viaggio lungo l'evoluzione umana per scoprire l'importanza delle proteine animali nella storia dell'uomo e per dimostrare che se l'uomo è diventato ciò che è, questo è accaduto anche grazie alla carne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'A spasso con Lucy', in un libro contributo della carne a evoluzione umana

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’A spasso con Lucy’. Proteine animali sotto la lente. Virtù e valoreUn viaggio tra scienza, cultura alimentare ed evoluzione umana alla scoperta dell’importanza delle proteine animali nella storia dell’uomo. Ma anche per dimostrare che se oggi siamo ciò che siamo è ... quotidiano.net

Dopo il successo degli eventi di Roma e Valencia, *Lucy* arriva a Bruxelles. Siamo lieti di invitarvi alla presentazione dell’edizione inglese del libro: “Sulle orme di Lucy. Un viaggio evolutivo. Come il cibo ci ha resi umani. Le virtù e il valore delle proteine anim - facebook.com facebook