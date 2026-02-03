Sbarazzo a Sestri Levante | due giornate di shopping con tante offerte speciali

Da genovatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, Sestri Levante si prepara a una nuova edizione dello sbarazzo. Per due giorni, il centro si anima con bancarelle e offerte speciali, attirando tanti clienti in cerca di occasioni. I commercianti hanno già allestito i loro banchetti, pronti a proporre sconti e promozioni per tutti gli amanti dello shopping invernale. La strada principale si riempirà di colori e voci, regalando un weekend di festa e convenienza nel cuore della città.

Nuovo appuntamento con lo Sbarazzo a Sestri Levante: sabato 7 e domenica 8 febbraio, in arrivo due giornate di shopping invernale nel centro con i tradizionali banchetti posizionati dai commercianti. Sarà possibile approfittare di numerose occasioni speciali, offerte e imperdibili sconti. La.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sestri Levante Shopping

Capodanno 2026 in piazza a Sestri Levante con musica, brindisi e show di Fabrizio Casalino

A Sestri Levante il Capodanno 2026 si svolge in piazza Matteotti con musica dal vivo, spettacoli e un brindisi collettivo.

Accensione dell'albero di Natale a Sestri Levante con corteo dei bambini e cioccolata calda

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sestri Levante Shopping

Argomenti discussi: Sestri: nel fine settimana torna lo sbarazzo invernale; Chiavari: il Caruggio si prepara allo sbarazzo di febbraio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.