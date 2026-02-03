Sbarazzo a Sestri Levante | due giornate di shopping con tante offerte speciali

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, Sestri Levante si prepara a una nuova edizione dello sbarazzo. Per due giorni, il centro si anima con bancarelle e offerte speciali, attirando tanti clienti in cerca di occasioni. I commercianti hanno già allestito i loro banchetti, pronti a proporre sconti e promozioni per tutti gli amanti dello shopping invernale. La strada principale si riempirà di colori e voci, regalando un weekend di festa e convenienza nel cuore della città.

