Sbarazzo a Sestri Levante | due giornate di shopping con tante offerte speciali
Sabato 7 e domenica 8 febbraio, Sestri Levante si prepara a una nuova edizione dello sbarazzo. Per due giorni, il centro si anima con bancarelle e offerte speciali, attirando tanti clienti in cerca di occasioni. I commercianti hanno già allestito i loro banchetti, pronti a proporre sconti e promozioni per tutti gli amanti dello shopping invernale. La strada principale si riempirà di colori e voci, regalando un weekend di festa e convenienza nel cuore della città.
Nuovo appuntamento con lo Sbarazzo a Sestri Levante: sabato 7 e domenica 8 febbraio, in arrivo due giornate di shopping invernale nel centro con i tradizionali banchetti posizionati dai commercianti. Sarà possibile approfittare di numerose occasioni speciali, offerte e imperdibili sconti. La.🔗 Leggi su Genovatoday.it
