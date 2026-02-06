La magia torna a riaccendersi a Benevento. Sono aperti i casting per il sequel di “C’era una volta – Parte 2”, che promette di riprendere le emozioni della prima stagione. Il ritorno di questa narrazione epica fa sognare i fan, pronti a lasciarsi conquistare ancora una volta dal mondo fantastico che ha già incantato migliaia di spettatori.

Tempo di lettura: 3 minuti Il silenzio sta per spezzarsi ancora una volta per lasciare spazio a un canto che promette di incantare il cuore del pubblico sannita, segnando il ritorno di una narrazione epica che ha già fatto sognare migliaia di spettatori. Dopo il trionfo del primo capitolo nel 2017, la Fantasy Music Academy A.P.S. annuncia ufficialmente l’apertura dei casting per “C’era una volta – Parte 2”, un’opera originale interamente ideata dal proprio team creativo che riprende le fila di una storia leggendaria. Ci eravamo lasciati con il trionfo di Belle che, con la forza di un amore senza confini, era riuscita a ricomporre la Rosa Incantata sconfiggendo l’Oscura Signora Malefica, ma oggi quella pace faticosamente conquistata si apre a nuove, straordinarie avventure in un mondo di musica e pura emozione dove la magia sta finalmente tornando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - La magia torna a splendere con il Fantasy Music Academy: aperti i casting per l'attesissimo sequel "C'era una volta – Parte 2"

Domenica, la Città Vecchia di Gerusalemme si è riempita di luci e colori, segnando il ritorno dell’albero di Natale dopo l’interruzione causata dalla guerra di Gaza.

