A Sant' Eufemia a Maiella dopo la neve una valanga di grandi proporzioni su una strada comunale diventata inaccessibile
A Sant'Eufemia a Maiella, dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni, si è verificata una valanga di grandi proporzioni che ha interessato una strada comunale, rendendola inaccessibile. Il sindaco del paese ha aggiornato sulla situazione, evidenziando come il maltempo abbia causato eventi di notevole entità nel territorio, con neve copiosa e conseguenti problemi alla viabilità locale.
Il sindaco di Sant'Eufemia a Maiella Francesco Crivelli ha fatto il punto della situazione nel territorio di Sant'Eufemia a Maiella dopo l'ondata di maltempo che, nei giorni scorsi, nel territorio comunale ha portato a nevicate di eccezionale portata e a una valanga di dimensioni molto importanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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