A Sant' Eufemia a Maiella dopo la neve una valanga di grandi proporzioni su una strada comunale diventata inaccessibile

A Sant'Eufemia a Maiella, dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni, si è verificata una valanga di grandi proporzioni che ha interessato una strada comunale, rendendola inaccessibile. Il sindaco del paese ha aggiornato sulla situazione, evidenziando come il maltempo abbia causato eventi di notevole entità nel territorio, con neve copiosa e conseguenti problemi alla viabilità locale.