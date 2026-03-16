Comitiva di scialpinisti scampa a una valanga sulla Maiella

Quattro scialpinisti, due veronesi e due bresciani, sono rimasti coinvolti in una slavina sulla Rava della Vespa, nel massiccio della Maiella, domenica mattina. La slavina si è staccata sul versante pescarese del monte, mettendo in pericolo i quattro uomini che sono riusciti a scampare al pericolo. Nessun altro coinvolto è stato segnalato e le attività sono proseguite senza altri incidenti.

Del gruppo travolto dalla neve in Abruzzo facevano parte anche due veronesi. Tutti sono stati salvati grazie a un complesso intervento via terra dei soccorritori Domenica mattina da incubo per quattro scialpinisti, due veronesi e due bresciani, rimasti coinvolti in una slavina lungo la Rava della Vespa, sul versante pescarese del massiccio della Maiella. L’allarme è scattato intorno alle 11.30, attivando immediatamente una macchina dei soccorsi resa estremamente complicata dalle avverse condizioni meteorologiche che imperversavano sulla montagna abruzzese. Un primo tentativo di avvicinamento è stato effettuato dall’elicottero Grifo 69, decollato da Pescara con a bordo il tecnico del soccorso alpino e l’equipe sanitaria del 118, ma le nubi e il vento hanno costretto il mezzo aereo ad annullare l'operazione in quota. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Maiella: valanga sulla Rava della Vespa, un feritoNel tardo pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, un intervento di soccorso complesso si è svolto sui pendii della Maiella, nel territorio di... Leggi anche: Travolti da una valanga in Val Cervia: salvi due scialpinisti di Sorisole