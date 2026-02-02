Le famiglie italiane cercano di adattarsi all’aumento dei costi dei mutui. Dopo anni in cui il tasso fisso aveva prevalso, ora molti preferiscono tagliare la rata mensile, anche se significa accettare condizioni più rischiose. In città come Roma e Milano, pagare l’affitto o il mutuo sta diventando una sfida sempre più difficile. Chi si affaccia oggi sul mercato immobiliare si rende conto che le cose sono cambiate rispetto all’anno scorso.

O ggi chi si affaccia sul mercato immobiliare, si accorge subito che l’aria è cambiata rispetto all’anno scorso. I prezzi delle case sono saliti molto e anche le banche sono diventate po’ più care rispetto a dodici mesi fa. Una combinazione, questa, che ha modificato parecchio l’indirizzo delle famiglie nei confronti dei mutui: se, infatti, nel 2025 il “tasso fisso” era la scelta preferita, oggi chi si accinge ad acquistare casa sta riscoprendo una vecchia conoscenza che sembrava passata di moda: il tasso variabile. Inps, come funziona il nuovo Isee 2026: dal valore della casa ai figli X Mutui, il tasso variabile torna conveniente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo anni di dominio del tasso fisso, l'aumento dei costi spinge le famiglie verso una scelta dettata dalla necessità di tagliare la rata mensile, che nelle grandi città è diventata un ostacolo quasi insormontabile

