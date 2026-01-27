In biblioteca Saffi si aprono le porte a nuovo gruppo di lettura per i più piccoli

La Biblioteca Saffi di Palazzo Romagnoli in via Albicini 12 introduce un nuovo gruppo di lettura dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni. Un’opportunità per condividere storie e stimolare la passione per la lettura in un ambiente accogliente e tranquillo. L’iniziativa mira a promuovere la cultura e il piacere di leggere tra i più giovani, favorendo momenti di condivisione e crescita personale.

Alla Biblioteca Aurelio Saffi, all'interno di Palazzo Romagnoli in via Albicini 12, nasce un nuovo gruppo di lettura per bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni che amano la lettura e vogliono condividere un pomeriggio all’insegna delle storie e della fantasia. Il primo appuntamento sarà martedì.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Biblioteca Saffi

Alla Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” di Forlì nasce un nuovo gruppo di lettura dedicato ai più piccoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Biblioteca Saffi

Argomenti discussi: Alla biblioteca Aurelio Saffi parte un nuovo gruppo di lettura per i più piccoli; Alla Biblioteca Saffi nasce un nuovo gruppo di lettura per bambine e bambini; Forlì, Biblioteca Aurelio Saffi: al via un nuovo Gruppo di lettura per i più piccoli; Biblioteca, digitalizzate le lettere tra Filippo Turati e Anna Kuliscioff.

Libri e storie in vacanza. La biblioteca Saffi si sposta fino all’autunno al parco della ResistenzaLa biblioteca Saffi si è trasferita al parco della Resistenza, precisamente nella piccola biblioteca per ragazzi Paul Harris. Qui da oggi saranno offerti i servizi di prestito e consultazione di libri ... ilrestodelcarlino.it

Biblioteca, digitalizzate le lettere tra Filippo Turati e Anna KuliscioffIl carteggio tra Filippo Turati e Anna Kuliscioff sono ora consultabili online. Il fondo documentale custodito alla biblioteca Saffi ... msn.com

Alla Biblioteca Saffi nasce un nuovo gruppo di lettura per bambine e bambini x.com

CULTURA - Un nuovo spazio dedicato alla lettura, alla fantasia e alla condivisione prende vita alla Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” di Forlì - facebook.com facebook