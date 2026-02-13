Spacciava nel centro storico di Bronte si aprono le porte del carcere per un 33enne

Sofien Abbes, 33enne extracomunitario, è finito in manette ieri nel centro storico di Bronte, dove gestiva un’attività di spaccio di droga. I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catania, dando così seguito a un’indagine avviata mesi fa dopo alcune segnalazioni di traffico illecito nella zona. Abbes, che era già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Catania, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi.

I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catania nei confronti di un 33enne extracomunitario, Sofien Abbes, accusato di spaccio di stupefacenti. In particolare, come accertato dai militari dell'Arma in fase di indagine, l'uomo avrebbe allestito una piazza di spaccio nei pressi della sua abitazione, posta nel centro storico di Bronte, ricevendo i clienti e consegnando loro le dosi dopo aver ricevuto il denaro richiesto. Diverse le cessioni monitorate dagli inquirenti. I clienti si recavano al suo domicilio in auto o a piedi.