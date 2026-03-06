Basket femminile | i roster delle qualificazioni ai Mondiali che vedremo a San Juan

È stato annunciato il roster di Porto Rico per le qualificazioni mondiali di basket femminile a San Juan. Ora è chiaro chi parteciperà al torneo di prequalificazione, uno dei quattro che definiranno le squadre ammesse ai Mondiali in Germania nel 2026. La lista dei giocatori è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il punto di partenza per le sfide che decideranno il percorso verso il campionato mondiale.

Con l'annuncio del roster di Porto Rico ora si sa, bene o male, chi andrà a giocare il Premondiale di San Juan, uno dei quattro tornei di qualificazione ai Mondiali di Germania 2026. Anzi, più che di Germania di Berlino, dal momento che sarà la capitale tedesca a porre in uso le sue due principali arene nella prima metà di settembre. L'Italia è stata la seconda a svelare le proprie intenzioni, salvo poi effettuare due tagli ieri. Di seguito tutti i nomi che vedremo a San Juan. Italia: Jasmine Keys, Francesca Pasa, Costanza Verona, Cecilia Zandalasini, Francesca Pan, Lorela Cubaj, Sara Madera, Mariella Santucci, Martina Fassina, Olbis Andrè,...